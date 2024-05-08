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12:43, 8 мая 2024Мир

Военкор из Франции заявила о воюющих на стороне ВСУ согражданах

Военкор Нэан: военнослужащие из Франции уже воюют на стороне Украины

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Французские военнослужащие уже воюют на стороне Киева, помогая украинским военным управлять самоходными артиллерийскими установками (САУ). Об этом сообщила военный корреспондент, независимый журналист из Франции Кристель Нэан, ее слова приводит ТАСС.

«Я почти уверена, что уже есть французские солдаты на поле боя на Украине. Потому что экипажами САУ Caesar не могут быть украинские военные без подготовки», — заявила военкор.

По словам Нэан, в условиях нехватки живой силы мобилизованные граждане Украины проходят обучение на протяжении трех недель. Этого времени, по мнению журналиста, недостаточно, чтобы научиться управлять САУ Caesar. Нэан заявила, что установками могут управлять только опытные «люди, которые уже воевали, использовали самоходки, значит, это французские или кадровые военные».

Военкор отметила, что на стороне Украины воюют, скорее всего, небольшие группы французских военных, так как Париж не готов идти на крупные политические риски.

Ранее бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен сообщил, что Франция отправила солдат из своего Иностранного легиона на Украину. МИД Франции позже опроверг эту информацию.

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      Елизавета Мытарева
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