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12:22, 8 мая 2024Бывший СССР

Захарова раскритиковала заявления Киева о нелегитимности Путина

Захарова сочла заявления Киева о нелегитимности Путина вмешательством в дела РФ
СюжетПротесты в США
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Заявления украинского правительства о нелегитимности президента России Владимира Путина — это вмешательство во внутренние дела государства. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, приводит ее слова ТАСС.

«Это очередная грубая попытка вмешательства во внутренние дела нашей страны, которая, конечно, осуществляется Западом руками киевского режима», — подчеркнула дипломат.

Также Захарова добавила, что киевские власти должны задуматься над собственной легитимностью. В этом контексте она указала на несостоявшиеся в этом году выборы президента Украины и неоднозначный правовой статус Владимира Зеленского.

Заявления Киева глава МИД сочла «хорошо проплаченными Западом» и оторванными от действительности.

Ранее стало известно, что дипломаты из США получили распоряжение не посещать инаугурацию Путина. Таким образом в Вашингтоне выразили протест против специальной военной операции на Украине.

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      Илья Таксюр
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