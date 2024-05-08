Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:37, 8 мая 2024Культура

Звезда трилогии «Назад в будущее» появится в продолжении «Уэнсдей»

Актер Кристофер Ллойд снимется во втором сезоне сериала «Уэнсдей»
Кристофер Ллойд

Кристофер Ллойд. Фото: Christoph Hardt / IMAGO / Globallookpress.com

Актер Кристофер Ллойд, который исполнил роль дока Брауна (Эммета Брауна) в трилогии «Назад в будущее», появится во втором сезоне сериала Тима Бертона «Уэнсдей». Об этом пишет Deadline.

Ллойд также известен по роли дяди Фестера в серии фильмов «Семейка Аддамс». При этом на данный момент неизвестно, какую роль он исполнит в сериале. Также к касту шоу присоединился актер Стив Бушеми и актриса Билли Пайпер.

Ранее актриса Дженна Ортега, являющаяся звездой «Уэнсдей», раскрыла подробности второго сезона шоу. Во втором сезоне сериала от Netflix Ортега выступит не только в качестве актрисы, но и в роли продюсера.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Замглавы Минобороны Иванова отстранили от должности

      В МВД рассказали об условиях пребывания украинцев в России

      Володин заявил о вопросах к ушедшему в отставку правительству

      Раскрыты первые цены на новинки от Apple в России

      Rocket Lab сдвинула первый запуск многоразовой ракеты

      Звезда трилогии «Назад в будущее» появится в продолжении «Уэнсдей»

      На Украине рассказали о будущей службе заключенных в ВСУ

      Россиян предупредили об опасности неправильно приготовленного шашлыка

      В России появится еще одна замена ушедшим корейским автобрендам

      Друга замминистра обороны Иванова оставили под стражей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше