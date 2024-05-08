Звезда трилогии «Назад в будущее» появится в продолжении «Уэнсдей»

Актер Кристофер Ллойд снимется во втором сезоне сериала «Уэнсдей»

Актер Кристофер Ллойд, который исполнил роль дока Брауна (Эммета Брауна) в трилогии «Назад в будущее», появится во втором сезоне сериала Тима Бертона «Уэнсдей». Об этом пишет Deadline.

Ллойд также известен по роли дяди Фестера в серии фильмов «Семейка Аддамс». При этом на данный момент неизвестно, какую роль он исполнит в сериале. Также к касту шоу присоединился актер Стив Бушеми и актриса Билли Пайпер.

Ранее актриса Дженна Ортега, являющаяся звездой «Уэнсдей», раскрыла подробности второго сезона шоу. Во втором сезоне сериала от Netflix Ортега выступит не только в качестве актрисы, но и в роли продюсера.