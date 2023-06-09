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17:15, 9 июня 2023Культура

Звезда «Уэнсдей» раскрыла подробности второго сезона сериала

Звезда «Уэнсдей» Дженна Ортега поделилась подробностями второго сезона сериала

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Актриса Дженна Ортега, являющаяся звездой сериала Тима Бертона «Уэнсдей», раскрыла подробности второго сезона шоу. Ее цитирует Variety.

Во втором сезоне сериала от Netflix Ортега выступит не только в качестве актрисы, но и в роли продюсера. По ее словам, новый сезон будет сосредоточен на тематике ужасов, тем самым уводя сюжет от раскрытия любовных линий. «Мы отказываемся от любого романтического или любовного интереса, и это действительно здорово», — сказала она, еще раз отметив, что любовный треугольник первого сезона «не имел смысла».

Ранее режиссер Стивен С. ДеНайт назвал звезду сериала «Уэнсдей» запредельно токсичной. ДеНайт раскритиковал выходки актрисы на съемочной площадке, о которых Ортега рассказала в подкасте Armchair Exper, в том числе признание, что она вела себя непрофессионально на съемках шоу Netflix и вносила изменения в реплики, которые не имели смысла. «Заявления такого рода запредельно наглы и токсичны. Я люблю результаты ее работы, но жизнь слишком коротка, чтобы иметь дело с такими людьми в бизнесе», — сказал он.

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    Варвара Кошечкина
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