Генпрокурор пообещал жестко пресекать любое посягательство на суверенитет России

Генпрокурор Краснов пообещал жестко пресекать проявления неонацизма в России

Генпрокурор Игорь Краснов пообещал жестко пресекать проявления неонацизма и посягательство на суверенитет России. Об этом он заявил в поздравлении с Днем Победы, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

По его словам, 9 Мая «бесконечно дорого каждому из нас», этот праздник навсегда останется днем национальной гордости и благодарности тем, кто отдавал все силы для Победы.

Краснов отметил, что, помня уроки борьбы с фашизмом, прокуроры будут жестко пресекать неонацизм, защищать традиции патриотизма и защищать единство страны. Также он отметил, что нет такой силы, которая могла бы победить народ РФ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости сохранить для будущих поколений правду о Великой Отечественной войне.