Володин поздравил россиян с Днем Победы
Необходимо сохранить для будущих поколений правду о Великой Отечественной войне. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Он поздравил россиян с Днем Победы.
«Поздравляю вас со священным праздником — Днем Победы. Для нашей страны этот день особый. Великая Отечественная война коснулась каждой семьи», — подчеркнул спикер ГД.
По словам Володина, ценой 27 миллионов жизней отцы и деды, мамы и бабушки отстояли свободу и независимость, спасли весь мир от фашизма.
Ранее в Кремле рассказали, что холодная погода 9 мая никак не помешает празднованию Дня Победы, в том числе проведению парада на Красной площади.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что зрителям на трибунах будут раздавать пледы, «люди оденутся потеплее».
Дело в том, что накануне в нескольких российских регионах, в том числе в Москве, выпал снег. Столбики термометров опустились до аномальной низких для мая значений.