Володин поздравил россиян с Днем Победы

Володин: нужно сохранить для будущих поколений правду о Великой Отечественной

Необходимо сохранить для будущих поколений правду о Великой Отечественной войне. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он поздравил россиян с Днем Победы.

«Поздравляю вас со священным праздником — Днем Победы. Для нашей страны этот день особый. Великая Отечественная война коснулась каждой семьи», — подчеркнул спикер ГД.

По словам Володина, ценой 27 миллионов жизней отцы и деды, мамы и бабушки отстояли свободу и независимость, спасли весь мир от фашизма.

Ранее в Кремле рассказали, что холодная погода 9 мая никак не помешает празднованию Дня Победы, в том числе проведению парада на Красной площади.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что зрителям на трибунах будут раздавать пледы, «люди оденутся потеплее».

Дело в том, что накануне в нескольких российских регионах, в том числе в Москве, выпал снег. Столбики термометров опустились до аномальной низких для мая значений.