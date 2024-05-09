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00:54, 9 мая 2024Бывший СССР

Мэр Вильнюса заявил о панике среди жителей из-за комендантского часа

Мэр Вильнюса Бенкунскас заявил о панике среди жителей из-за комендантского часа

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас заявил о панике среди жителей из-за комендантского часа. Об этом сообщает LRT.

«Люди, конечно, увидели военных с оружием и не обладали всей информацией. Было много звонков в полицию, Всеобщий центр помощи — спрашивали, что происходит. На самом деле, был зафиксирован определенный момент паники», — сказал мэр города.

Бенкунскас подчеркнул, что изначально планировалось сообщил горожанам о комендантском часе по мобильной связи, однако Национальный центр по управлению кризисами выступил против, опасаясь, что это вызовет панику. Однако, по словам мэра, она все равно возникла из-за недостаточного информирования населения.

Комендантский час в Вильнюсе ввели 7 мая в связи с учениями НАТОО, которые проходят на территории Литвы. Главный офицер по военно-гражданскому сотрудничеству Штаба обороны Литвы, майор Донатас Сухоцкис сообщил, что комендантский час будет действовать с 22:00 до 5:00.

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      Марина Совина
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