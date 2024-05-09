Стариков: войска России делят подразделения ВСУ на две части и уничтожают

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков рассказал, как Российская армия уничтожает подразделения Вооруженных сил республики (ВСУ). Способ он раскрыл в интервью политологу Вадиму Карасеву, запись их разговора доступна на YouTube.

Стариков заявил, что российские военные делят подразделения ВСУ на две части, заходя в новые населенные пункты. «Разрезают на две части, с восточной стороны [заходят], сразу отходят, и территория сразу освобождается. А потом уже закрепляются», — раскрыл Стариков.

Экс-полковник заявил, что в таком виде российским войскам легче уничтожить подразделения украинской армии.

Ранее в Польше указали на кардинальную ошибку ВСУ. Журналист Славек Загорский заявил, что украинская армия недооценила важность строительства оборонительных укреплений.