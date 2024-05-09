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06:04, 9 мая 2024Россия

Россияне назвали главные преимущества работы с зумерами

«Авито Работа»: россияне ценят в коллегах-зумерах цифровую грамотность

Фото: Marvin Meyer / Unsplash

Аналитики «Авито Работа» опросили более 7 тысяч работающих россиян, чтобы узнать, в чем, по их мнению, заключаются главные преимущества работы с представителями разных поколений — зумерами, миллениалами, поколением Х и бэби-бумерами. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Согласно опросу, основной плюс работы с коллегами до 24-х лет (зумерами) россияне видят в их цифровой грамотности — умении работать с технологиями и помогать их осваивать коллегам. Это преимущество назвали 37 процентов респондентов. Также опрошенные выделили коммуникативные навыки (26 процентов) юных коллег, важные при общении с молодой аудиторией и работе в соцсетях.

Кроме того, по мнению респондентов, молодые специалисты стремятся зарекомендовать себя на рабочем месте — они с энтузиазмом подходят к рабочим задачам и отличаются высокой продуктивностью (25 процентов).

Также в молодых коллегах респонденты ценят их готовность к обучению и использованию новых подходов в работе (24 процента), инновационный подход к задачам и генерации новых идей (24), свежий взгляд на корпоративную культуру (19) и мультизадачность (16).

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Основная часть трудоспособных россиян сейчас приходится на миллениалов — людей в возрасте от 25 до 39 лет. Большая часть респондентов отмечают в числе их сильных сторон баланс между опытом и новаторством (32 процента). В качестве других преимуществ работы с миллениалами россияне выделяют умение соблюдать баланс между работой и личной жизнью (29 ппроцентов), а также целеустремленность и стремление к развитию, ориентацию на результат (28).

Миллениалы, согласно мнению респондентов, отличаются не только способностью эффективно работать в команде и находить общий язык с разными людьми (27 процентов), но и обладают высокой технологической грамотностью и легко осваивают новые инструменты (23 процента). Они проявляют интерес к благотворительности и социальной ответственности компании (21 процент), готовы к переменам и демонстрируют способность эффективно функционировать в различных режимах работы (20), а также часто прибегают к нестандартным подходам в решении проблем (13).

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Коллеги от 40 лет и старше, то есть представители поколения Х и бэби-бумеры, обладают такими важными качествами, как богатый профессиональный опыт (35 процентов), надежность и ответственность при выполнении задач (28) и способность сохранять спокойствие и эффективность в стрессовых ситуациях (23).

Помимо этих преимуществ, работающие россияне отмечают у старших коллег их традиционный подход к работе, который помогает сохранять системность рабочих процессов (21 процент), стратегическое мышление — способность видеть «большую картину» и принимать взвешенные решения (20), хорошие навыки межличностного общения и улаживания конфликтных ситуаций (19) и умение работать в команде (19). 16 процентов респондентов назвали в качестве плюсов коллег старшего возраста менторство и готовность передать знания молодым сотрудникам, 14 — лояльность к компании, а 11 ценят их адаптивность к изменениям.

Ранее аналитики компании SimpleWine узнали, чем различаются алкогольные предпочтения людей разных поколений. Кроме того, они выяснили, что миллениалы покупают алкоголь чаще, чем зумеры и представители поколения X.

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      Екатерина Смирная
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