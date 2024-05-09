Президенты России и Белоруссии до ночи обсуждали ситуацию вокруг Украины

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию вокруг Украины и на линии соприкосновения

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко до трех часов ночи обсуждали ситуацию вокруг Украины и на линии соприкосновения. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Путина, вечером 8 мая они с белорусским коллегой долго работали. Лукашенко добавил, что они расстались в три часа ночи.

Помимо обсуждения двусторонних отношений, главы двух государств поговорили о ситуации на линии соприкосновения и «непростых событиях» на Украине с исполняющим обязанности министра обороны России Сергеем Шойгу и начальником Генштаба России Валерием Герасимовым.

8 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.