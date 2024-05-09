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18:43, 9 мая 2024Мир

Путин заявил о солидарности России и Гвинеи-Бисау в решении глобальных вопросов

Путин: Россия и Гвинея-Бисау солидарны в подходах к решению глобальных вопросов

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Гвинея-Бисау солидарны в решение вопросов глобально повестки дня. Об этом сообщает РИА Новости.

Это заявление российский лидер сделал на переговорах с президентом африканской страны Умару Сисоку Эмбало, которые начались в Кремле вечером 9 мая.

«Россия и Гвинея-Бисау солидарны в подходах к решению многих актуальных вопросов глобальной повестки дня, выступаем с близких позиций, что касается формирования многополярного миропорядка, безопасности», — заявил Путин.

Кроме того, российский президент пригласил Эмбало посетить Россию с официальным визитом.

Ранее Путин провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В ходе встречи Рахмон подчеркнул, что тема приезжающих в Россию на заработки трудовых мигрантов является для Таджикистана одним из главных вопросов.

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      Никита Савин
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