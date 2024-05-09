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18:05, 9 мая 2024Бывший СССР

Президент Таджикистана на встрече с Путиным предложил обсудить вопрос мигрантов

Рахмон на встрече с Путиным предложил обсудить вопрос мигрантов из Таджикистана

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил в ходе переговоров обсудить вопрос трудовых мигрантов. Об этом пишет ТАСС.

Рахмон подчеркнул, что тема приезжающих в Россию на заработки трудовых мигрантов является для Таджикистана одним из главных вопросов.

В ходе встречи президент Таджикистана также подчеркнул, что Москва является для Душанбе стратегическим партнером и союзником. Он призвал вместе бороться с глобальными угрозами и вызовами. Рахмон также считает, что противники обеих государств хотели бы их рассорить.

В апреле министерство иностранных дел (МИД) Таджикистана рекомендовал своим гражданам временно не выезжать в Россию. До этого заместитель главы ведомства Содик Имоми заявил, что страна обеспокоена проблемами с пересечением границы с Россией, на которые жалуются граждане республики. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ объяснила, что сложности связаны с усилением антитеррористических мер.

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      Константин Лысяков
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