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05:08, 9 мая 2024Забота о себе

Россиянам рассказали о самых опасных весенних инфекциях

Врач Серебренникова: аллергики могут тяжело переживать период цветения

Фото: Unsplash

Врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова в разговоре с агентством «Прайм» рассказала, что вирусные кишечные инфекции — самое распространенное весеннее заболевание.

Специалист рекомендует мыть руки чаще, а продукты — хранить в холодильнике в герметичной таре. Помимо этого, весной фиксируется и рост заболеваемости парагриппом.

Аллергики могут тяжело переживать период цветения. Здесь главное вовремя начать лечение — задолго до весны, уточнила Серебренникова. Аллергия может стать причиной развития хронических заболеваний, например, бронхиальной астмы. Кроме того, весной увеличивается количество жалоб, связанных с переохлаждением — на циститы и аднекситы.

Ранее врач-терапевт Анастасия Тимощенко сообщила, что онемение рук и ног после пробуждения может быть симптом некоторых заболеваний. По ее словам, неприятное ощущение с утра может появиться при атеросклерозе сосудов верхней конечности.

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      Юлия Мискевич
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