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09:39, 15 апреля 2024Забота о себе

Терапевт назвала причину онемения рук и ног после пробуждения

Тимощенко: онемение рук и ног после сна может быть симптомом проблем с сердцем

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Онемение рук и ног после пробуждения возникает из-за неудобной позы во сне, но также может объясняться рядом заболеваний, в частности, при атеросклерозе сосудов верхней конечности. Об этом сообщила врач-терапевт Анастасия Тимощенко в разговоре с NEWS.ru.

«Еще одной причиной является туннельный синдром, когда сдавливается срединный нерв на уровне запястья. Схожие механизмы развития онемения рук при синдроме кубитального канала — сдавление на уровне локтевого сустава. Подтвердить подобное состояние позволяет ЭМГ, функциональное исследование проводящей функции нервов», — рассказала терапевт.

Тимощенко добавила, что ежедневное беспокойство от онемения конечностей требует вмешательства невролога. В некоторых случаях потеря или снижение чувствительности в ногах по утрам свидетельствует о диабетической полинейропатии.

«Она чаще проявляется в ногах, чем в руках, алкогольная нейропатия на фоне хронической интоксикации также часто беспокоит проявлением в ногах. Помимо неврологических состояний, достаточно часто причиной онемения могут быть сосудистые нарушения, облитерирующий атеросклероз или варикозная болезнь», — дополнила Анастасия Тимощенко. Она уточнила, что подобные проблемы с ногами могут возникать из-за недостатка витамина В12.

Ранее британский терапевт Анита Раджа предупредила о неприятных последствиях слишком ранних подъемов. По ее словам, хронический недосып ослабляет иммунитет и ухудшает работу памяти.

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      Александра Синицына
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