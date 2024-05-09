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16:01, 9 мая 2024Россия

Российский сенатор пообещал возмездие за посягательство на Калининград

Сенатор Шендерюк-Жидков пообещал возмездие за посягательство на Калининград

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков назвал угрозы политиков Запада нейтрализовать регион «попыткой напомнить о себе», а также пообещал возмездие за посягательство на российские земли. Об этом сообщает ТАСС.

9 мая экс-главком НАТО в Европе Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg допустил нейтрализацию Калининграда при условии начала конфликта с Россией.

Шендерюк-Жидков в ответ на эти слова отметил, что бесконечные угрозы западных политиков в отношении Калининграда «стали, к сожалению, обыденностью».

«Другое дело, что за словесными нападками экс-главкома НАТО стоит единственная цель — напомнить о себе», — считает политик.

В своем комментарии российский сенатор напомнил, что на вооружении кораблей Балтийского флота стоят самые современные комплексы, которые способны нанести по противнику сокрушительный удар.

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В статье для Bloomberg Ставридис заявил, что нейтрализация российского города нужна для того, чтобы под контроль Москвы не попал Сувалкский коридор, проходящий на границе между Литвой и Польшей. Экс-главком НАТО также назвал Калининград географическим клином между Эстонией, Латвией, Литвой и остальными членами альянса.

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      Никита Савин
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