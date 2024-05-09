Салют 9 мая в Москве: будет ли, где и во сколько смотреть

Сегодня, 9 мая, Россия празднует День Победы в Великой Отечественной войне. Именно 9 мая 1945 года, в 00:43 по московскому времени, Германия подписала безоговорочную капитуляцию. В честь этой даты по всей стране традиционно проходят торжественные парады и салюты. «Лента.ру» рассказывает, где смотреть салют 9 мая в Москве.

Где пройдет

За несколько дней до 9 мая московские власти заявляли, что организовывать салюты в Москве не планируют. Однако решение о проведении фейерверков из артиллерийских орудий оставалось за Министерством обороны.

Утром 9 мая Telegram-канал военного ведомства опубликовал приказ министра Сергея Шойгу:

Приказываю 9 мая 2024 года в 22:00 по местному времени произвести праздничные салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии из приказа министра обороны Сергея Шойгу

Отмечено, что в честь праздника артиллерия даст 30 холостых залпов, будут использованы салютные установки.

Перечень площадок, с которых можно будет посмотреть салют, пока неизвестен. 4 мая появилась информация, что из-за проведения салюта на Лужнецкой набережной будет изменен график работы канатной дороги на Воробьевых горах. Наблюдать за фейерверком в этой локации можно будет с панорамной событийной площади Аллеи спортивной славы комплекса «Воробьевы горы» и со смотровой площадки МГУ. Мероприятия в других точках не были заявлены.

Салют над ВДНХ Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В то же время 8 мая ТАСС опубликовал статью, в которой анонсировал проведение салюта на 16 площадках в Москве: среди них Парк Победы на Поклонной горе, парки «Измайлово» и «Кузьминки», территория Всероссийского выставочного центра и Зеленоград.

Когда смотреть

По традиции салют Победы начинается в 22:00 по местному времени и длится около 10 минут.

Самый зрелищный фейерверк в 2024 году состоится на Лужнецкой набережной — там разместят 21 салютную установку из 72. Кроме того, в этой же локации установят 18 артиллерийских орудий.

Залпы дадут военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона Московского военного округа — соединения, которое традиционно отвечает за торжественные фейерверки на всех государственных праздниках и крупных мероприятиях.