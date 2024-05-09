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15:32, 9 мая 2024Мир

Стало известно об отказе бригады ВСУ уводить в тыл Abrams

Меркурис: бригада ВСУ отказалась уводить в тыл танки Abrams по поручению США

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказалась уводить в тыл танки Abrams по поручению США. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис, передает РИА Новости.

Он напомнил, что в западных СМИ распространилось сообщение о решении отвести Abrams с линии фронта, так как танки были слишком уязвимы перед атаками России. По его словам, такие обстоятельства позорили США.

«Военное подразделение, которое эксплуатирует эти танки, украинская 47-я механизированная бригада, очевидно, публично выступила против этого, они отказываются», — сказал Меркурис.

Как утверждает британский эксперт, также есть много фото с уничтоженными боевыми машинами пехоты Bradley. Он отметил, что поражение артиллерийского и бронетанкового арсенала ВСУ продолжается.

Ранее Меркурис заявлял о нарастающем кризисе в рядах украинских военных. Такой вывод он сделал, основываясь на словах главкома ВСУ Александра Сырского. Меркурис также отметил, что в украинской армии в настоящее время можно наблюдать признаки паники.

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      Кристина Есикова
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