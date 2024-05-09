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16:08, 9 мая 2024Россия

В Крыму и Севастополе отменили салюты в честь Дня Победы

Аксенов: в Крыму и Севастополе отменили салюты в честь Дня Победы

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Крыму и Севастополе отменили праздничные салюты в честь Дня Победы из-за желтого уровня террористической опасности. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«В связи с действием в ряде муниципальных образований и на объектах Республики Крым высокого ("желтого") уровня террористической опасности праздничные салюты 9 мая 2024 года с привлечением воинских частей Вооруженных Сил (…) на территории республики проводиться не будут», — говорится в публикации. Аксенов также призвал отнестись к этому с пониманием.

В 22:00 по местному времени в ознаменование 79-й годовщины Победы пройдут салюты в городах-героях Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле.

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      Кристина Есикова
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