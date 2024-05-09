В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Старовойт: в Курской области объявлена опасность атаки БПЛА

В Курской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны Украины, заявил губернатор приграничного региона РФ Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, силы и средства российской системы противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения возможной атаки. «Опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — предупредил он.

Ранее в поселке Теткино Глушковского района Курской области украинский дрон направил взрывное устройство на автозаправочную станцию (АЗС). Рядом с объектом произошло возгорание. Никто из обслуживающего персонала не пострадал.

Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили с дрона взрывное устройство на трактор, работавший в поле недалеко от села Троицкое Кореневского района Курской области.