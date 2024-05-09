Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:07, 9 мая 2024Россия

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Старовойт: в Курской области объявлена опасность атаки БПЛА

Фото: Jamal Awad / Global Look Press

В Курской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны Украины, заявил губернатор приграничного региона РФ Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, силы и средства российской системы противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения возможной атаки. «Опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — предупредил он.

Ранее в поселке Теткино Глушковского района Курской области украинский дрон направил взрывное устройство на автозаправочную станцию (АЗС). Рядом с объектом произошло возгорание. Никто из обслуживающего персонала не пострадал.

Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили с дрона взрывное устройство на трактор, работавший в поле недалеко от села Троицкое Кореневского района Курской области.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер Польши признал присутствие солдат НАТО на Украине. Как на это отреагировали в России?

      В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

      Лукашенко заявил о ненужности доллара и евро

      Китай пообещал содействовать скорейшему достижению мира на Украине

      Полковник ВСУ оценил способность России занять весь Донбасс

      В США назвали единственный способ изменить ситуацию на Украине

      В Европе усилят контроль за санкциями против России

      Венгрия решила сотрудничать с Китаем в ядерной энергетике

      Южноафриканский рэпер умер на сцене от усталости

      Украина пожаловалась на «мерзкие и аморальные» плакаты с Зеленским в Австрии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше