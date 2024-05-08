ВСУ сбросили взрывное устройство на работавший в поле трактор под Курском

Старовойт: ВСУ сбросили взрывное устройство на трактор в поле под Курском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили с дрона взрывное устройство на трактор, работавший в поле недалеко от села Троицкое Кореневского района Курской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

По данным главы, водитель, производивший подкормку растений, в результате происшествия под Курском получил травмы. Мужчину доставили в Глушковскую центральную районную больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

«Повреждена сельскохозяйственная техника. Собственнику поможем с ремонтом трактора», — пообещал Старовойт.

Других подробностей об атаке курский губернатор не привел.

7 мая стало известно, что житель Курской области обнаружил неразорвавшуюся украинскую ракету, которая пролежала в земле с зимы. Подчеркивалось, что скоро ракету разминируют специалисты.