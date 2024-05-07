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14:00, 7 мая 2024Россия

Россиянин нашел пролежавшую в земле с зимы украинскую ракету

В Курской области местный житель обнаружил неразорвавшуюся украинскую ракету

Фото: armyinform.com.ua / Wikimedia

В Курской области местный житель обнаружил неразорвавшуюся украинскую ракету, которая пролежала в земле с зимы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в городе Дмитриев. Пожилой мужчина случайно нашел воткнутый в землю снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха».

Отмечается, что скоро ракету разминируют специалисты. Других подробностей на данный момент нет.

Ранее в Чулымском районе Новосибирской области местные жители обнаружили британскую гранату «Миллса» 1915 года производства, которая пролежала в заброшенном доме около ста лет.

«Привезли мне ее домой, достали из кармана гранату. Я говорю — вы обалдели, боевая граната, а вы мне ее домой несете! Я разъяснил, что делать в такой ситуации, она же может сдетонировать в любое время», — рассказал глава администрации села Кабинетное Константин Балтусов.

ЖЗЛ
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