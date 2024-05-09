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00:33, 9 мая 2024Россия

В России начались длинные праздничные выходные

В России начались длинные выходные в честь Дня Победы

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Длинные выходные в честь празднования Дня Победы 9 мая начались в России. Это следует из утвержденного правительством производственного календаря.

Они продлятся четыре дня — по 12 мая включительно.

Согласно утвержденному правительством календарю выходных и праздничных дней на 2024 год, после майских праздников россиян ждут государственные выходные в честь Дня России в июне, Дня народного единства в ноябре и на Новый год в декабре.

Приуроченное ко Дню Победы шествие «Бессмертного полка» в 2024 году пройдет в онлайн-формате. Очное шествие по улицам городов отменили, сославшись на угрозы общественной безопасности.

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      Юлия Мискевич
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