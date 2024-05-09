Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:41, 9 мая 2024Интернет и СМИ

В США назвали зону СВО с наиболее серьезными боями

Asia Times: наиболее серьезные бои происходят вокруг Часова Яра

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Наиболее серьезные бои происходят вокруг Часова Яра в Бахмутском районе Донецкой народной республики (ДНР), сообщает издание Asia Times, базирующееся в США.

В материале отмечается, что если Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставят город, это станет очередным доказательством того, что несмотря на новый американский пакет помощи, инициатива сохраняется за Россией. При этом автор материала признает, что ожидание скорого возвращения Украиной военной инициативой было бы нереалистичным.

«И это несмотря на то, что Министерство обороны США уже подготовило ключевые поставки, включая средства ПВО и артиллерийские боеприпасы, и смогло доставить их на Украину в некоторых случаях в течение нескольких часов», — пишет автор материала.

Продвижение российских войск указывает на проблемы ВСУ с распределением новых поставок. Запасы необходимой техники истощились настолько, что поражение Украины стало казаться все более вероятным.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации (ОВА), подконтрольной Киеву, Вадим Филашкин заявил, что при взятии Россией города Часов Яр и другие района Донбасса, Москва попадет «в самое сердце» Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Оппозиция Армении запустила процедуру импичмента Пашиняна

      В США назвали зону СВО с наиболее серьезными боями

      Орбан накормил Си Цзиньпина венгерской кухней и подарил набор фарфора

      Женщина погибла при обстреле ВСУ российского региона

      Прокуратура Польши потребовала арестовать выехавшего в Белоруссию судью

      В Херсоне прозвучало поздравление Сталина

      В «Рубине» раскрыли подробности наказания игрока за шутку о денежной премии

      Захарова отреагировала на слова Туска о присутствии солдат НАТО на Украине

      В России высказались о сети секретных заводов на территории Украины

      Зеленский и Порошенко пропали из базы розыска МВД. Что об этом известно?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше