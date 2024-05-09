В США назвали зону СВО с наиболее серьезными боями

Asia Times: наиболее серьезные бои происходят вокруг Часова Яра

Наиболее серьезные бои происходят вокруг Часова Яра в Бахмутском районе Донецкой народной республики (ДНР), сообщает издание Asia Times, базирующееся в США.

В материале отмечается, что если Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставят город, это станет очередным доказательством того, что несмотря на новый американский пакет помощи, инициатива сохраняется за Россией. При этом автор материала признает, что ожидание скорого возвращения Украиной военной инициативой было бы нереалистичным.

«И это несмотря на то, что Министерство обороны США уже подготовило ключевые поставки, включая средства ПВО и артиллерийские боеприпасы, и смогло доставить их на Украину в некоторых случаях в течение нескольких часов», — пишет автор материала.

Продвижение российских войск указывает на проблемы ВСУ с распределением новых поставок. Запасы необходимой техники истощились настолько, что поражение Украины стало казаться все более вероятным.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации (ОВА), подконтрольной Киеву, Вадим Филашкин заявил, что при взятии Россией города Часов Яр и другие района Донбасса, Москва попадет «в самое сердце» Украины.