Зеленский и Порошенко пропали из базы розыска МВД. Что об этом известно?

Карточки Зеленского и Порошенко пропали из онлайн-базы розыска МВД России

Из онлайн-базы розыска МВД России исчезли карточки бывшего и действующего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

При попытке найти их в базе система выдает сообщение: «По вашему запросу нет информации».

4 мая стало известно, что украинских политиков объявили в розыск по статье Уголовного кодекса России, однако по какой именно, не сообщалось.

В базе были их имена, даты и места рождения, полностью соответствующие настоящим, а также национальность (у обоих указана как украинец). Кроме того, там были приведены фотографии президентов, сделанные как минимум несколько лет назад.

Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Зеленский и Порошенко разыскиваются в рамках расследований преступлений украинских властей.

«Наши соответствующие ведомства делают то, что должны делать. Существует большой массив информации, который наши следователи собирают, — о преступлениях киевского режима, о чем идет речь, вот в рамках этого ведется работа», — заявил пресс-секретарь президента России.

Порошенко назвал почти боевой наградой объявление в розыск в России

Бывший президент Украины допустил, что его разыскивают за патриотизм и любовь к Украине. К такому выводу он пришел, поскольку статья, по которой МВД России ищет его, не указана.

Фото: Petro Poroshenko / Globallookpress.com

«Это признание и почти боевая награда. В конце концов, все, что делал в последние годы, получило высокую оценку», — отметил экс-лидер Украины.

Почему политики попали в базу розыска МВД?

Источник Telegram-канала Shot сообщил, что в Донецкой народной республике (ДНР) силовые структуры ранее возбудили уголовное дело в отношении Зеленского как минимум по двум статьям.

Украинскому лидеру вменяется развязывание и ведение агрессивной войны и применение запрещенных средств и методов ведения войны. Те же статьи вменялись и Петру Порошенко.

«Там много статей — от распространения наркотиков до покушения на убийство», — добавил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

В России заявили о приближении трибунала над украинскими властями

Трибунал над украинскими властями приближается. Об этом после объявления в розыск деятелей украинской политики заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Мы движемся планомерно и целенаправленно к проведению трибунала над политическим руководством Украины Родион Мирошник российский дипломат

Мирошник выразил уверенность в виновности деятелей, объявленных в розыск. По его мнению, они виновны в большом перечне преступлений. Он отметил, что их нужно привлечь к наказанию.

При этом Мирошник упомянул, что перечисленных деятелей можно назвать преступниками только после решения суда. На начальном этапе их необходимо привлекать к расследованию, добавил посол по особым поручениям.