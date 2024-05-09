Зеленский и Порошенко пропали из базы розыска МВД. Что об этом известно?
Из онлайн-базы розыска МВД России исчезли карточки бывшего и действующего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
При попытке найти их в базе система выдает сообщение: «По вашему запросу нет информации».
4 мая стало известно, что украинских политиков объявили в розыск по статье Уголовного кодекса России, однако по какой именно, не сообщалось.
В базе были их имена, даты и места рождения, полностью соответствующие настоящим, а также национальность (у обоих указана как украинец). Кроме того, там были приведены фотографии президентов, сделанные как минимум несколько лет назад.
Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Зеленский и Порошенко разыскиваются в рамках расследований преступлений украинских властей.
«Наши соответствующие ведомства делают то, что должны делать. Существует большой массив информации, который наши следователи собирают, — о преступлениях киевского режима, о чем идет речь, вот в рамках этого ведется работа», — заявил пресс-секретарь президента России.
Порошенко назвал почти боевой наградой объявление в розыск в России
Бывший президент Украины допустил, что его разыскивают за патриотизм и любовь к Украине. К такому выводу он пришел, поскольку статья, по которой МВД России ищет его, не указана.
«Это признание и почти боевая награда. В конце концов, все, что делал в последние годы, получило высокую оценку», — отметил экс-лидер Украины.
Почему политики попали в базу розыска МВД?
Источник Telegram-канала Shot сообщил, что в Донецкой народной республике (ДНР) силовые структуры ранее возбудили уголовное дело в отношении Зеленского как минимум по двум статьям.
Украинскому лидеру вменяется развязывание и ведение агрессивной войны и применение запрещенных средств и методов ведения войны. Те же статьи вменялись и Петру Порошенко.
«Там много статей — от распространения наркотиков до покушения на убийство», — добавил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
В России заявили о приближении трибунала над украинскими властями
Трибунал над украинскими властями приближается. Об этом после объявления в розыск деятелей украинской политики заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Мы движемся планомерно и целенаправленно к проведению трибунала над политическим руководством Украины
Мирошник выразил уверенность в виновности деятелей, объявленных в розыск. По его мнению, они виновны в большом перечне преступлений. Он отметил, что их нужно привлечь к наказанию.
При этом Мирошник упомянул, что перечисленных деятелей можно назвать преступниками только после решения суда. На начальном этапе их необходимо привлекать к расследованию, добавил посол по особым поручениям.