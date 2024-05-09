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13:41, 9 мая 2024Мир

Жители Словакии собрали миллионы евро на покупку снарядов для Украины

В Словакии собрали четыре миллиона евро на покупку 2,6 тысячи снарядов для ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Жители Словакии собрали четыре миллиона евро на покупку боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет České noviny.

Издание отмечает, что собранной суммы хватит на покупку 2692 артиллерийских снарядов. Их могут передать Украине до конца лета. По словам организатора сборов Додо Добрика, инициативная группа консультируется по всем закупкам

Портал уточнил, что сбор средств в Словакии начали в апреле в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов. Первоначальной целью активистов был один миллион евро. Всего в акции приняли участие более 65 тысяч человек, один из которых внес сумму в 100 тысяч евро.

Ранее министр финансов Чехии Збинек Станюра заявил, что некоторое страны присоединились к чешской инициативе по закупке снарядов для Украины анонимно. По его словам, сама Чехия потратит в рамках инициативы более 500 миллионов крон (21 миллион долларов).

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      Константин Лысяков
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