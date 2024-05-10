Более десятка украинских солдат сдались в плен российским войскам за неделю

Минобороны: 13 украинских военнослужащих сдались в плен войскам России за неделю

За минувшую неделю 13 украинских военнослужащих сдались в плен российской армии на линии боевого соприкосновения. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

На каких именно участках линии боевого соприкосновения происходили сдачи в плен солдат Вооруженных сил Украины, в ведомстве раскрывать не стали.

Уточняется, что с конца февраля 2022 года российскими Вооруженными силами России были уничтожены в общей сложности 594 украинских самолета, 270 вертолетов, 23 905 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 512 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 15 964 танка и других боевых бронированных машин.

Кроме того, российским военным удалось подбить 1282 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9437 орудий полевой артиллерии и минометов и 21570 единиц специальной военной автомобильной техники, заключили в российском Минобороны.

Ранее в ведомстве сообщили о взятии под контроль Российской армии трех населенных пунктов — Новокалиново, Котляровка и Кисловка.

Последние два находятся в Харьковской области, а первый — на территории Донецкой народной республики. В боях за эти населенные пункты принимали участие военные группировки «Запад» и «Центр», против которых сражались более 20 бригад украинских войск.