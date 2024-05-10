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22:49, 10 мая 2024Бывший СССР

Лукашенко поздравил Мишустина с назначением на пост премьера

Лукашенко поздравил Мишустина с назначением на пост премьер-министра России
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com

Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил Михаила Мишустина с назначением на должность премьер-министра России. Об этом сообщает госагентство Белта.

«Александр Лукашенко поздравил Михаила Мишустина с назначением на должность председателя правительства Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром России.

Также стало известно, что кандидатуру Мишустина на пост премьера поддержали 375 депутатов Госдумы. Против этого назначения не выступил ни один из российских парламентариев. В то же время 57 депутатов воздержались от голосования.

Сам Мишустин поблагодарил депутатов Госдумы за оказанную ими поддержку и одобрение его кандидатуры на пост премьер-министра.

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      Марина Совина
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