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17:55, 10 мая 2024Бывший СССР

На Украине не исключили почасовых графиков отключения света

«Укрэнерго»: на Украине могут ввести почасовые графики отключения света

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Почасовые графики отключения света могут ввести на Украине из-за дефицита генерирующих мощностей. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на председателя правления компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.

По его словам, поставщики электроэнергии уже были вынуждены ввести соответствующие лимиты для промышленности и не исключают их появления для обычных граждан.

«Если дефицит в энергосистеме увеличится и станет непрерывным в течение суток, то в такой ситуации применяется другой график — график почасовых отключений, в которых будут принимать участие все потребители», — сказал Кудрицкий.

Он призвал украинцев экономить потребление света, особенно с 18:00 до 24:00, когда нагрузка на сети становится максимальной.

Ранее стало известно, что цены на электроэнергию для украинцев вырастут почти в полтора раза, начиная с 1 июня 2024 года.

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      Алевтина Запольская
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