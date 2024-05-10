На Украине не исключили почасовых графиков отключения света

«Укрэнерго»: на Украине могут ввести почасовые графики отключения света

Почасовые графики отключения света могут ввести на Украине из-за дефицита генерирующих мощностей. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на председателя правления компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.

По его словам, поставщики электроэнергии уже были вынуждены ввести соответствующие лимиты для промышленности и не исключают их появления для обычных граждан.

«Если дефицит в энергосистеме увеличится и станет непрерывным в течение суток, то в такой ситуации применяется другой график — график почасовых отключений, в которых будут принимать участие все потребители», — сказал Кудрицкий.

Он призвал украинцев экономить потребление света, особенно с 18:00 до 24:00, когда нагрузка на сети становится максимальной.

Ранее стало известно, что цены на электроэнергию для украинцев вырастут почти в полтора раза, начиная с 1 июня 2024 года.