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05:34, 10 мая 2024Мир

США не готовы объявить о решениях по конфискации российских активов, несмотря на принятый закон. Чего опасается Запад?

Госдеп: США не готовы объявить о решениях по конфискации российских активов

Фото: Joshua Roberts / Reuters

США не готовы объявить о каких-либо решениях о конфискации российских активов, несмотря на принятый закон, дающий американскому президенту соответствующие полномочия. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, отвечая на вопрос о возможности использования указанных средств.

У меня нет никаких объявлений, которые можно было бы сделать

Мэттью Миллерофициальный представитель госдепартамента

Чиновник добавил, что Соединенные Штаты продолжают работать с европейскими партнерами, чтобы обеспечить дальнейшую заморозку российских активов для «использования с выгодой для Украины».

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США приняли законопроект о конфискации российских активов в апреле

Палата представителей Конгресса США 20 апреля приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Украины (REPO).

После этого законопроект подписал президент США Джо Байден. В соответствии с документом, американский лидер имеет право принимать решение о конфискации находящихся в США российских активов без утверждения конгресса.

Американский журналист Клейтон Моррис заявил, что Байден подписанием законопроекта о конфискации активов объявил экономическую войну России. Решение главы Белого дома он назвал беспрецедентным шагом, из которого «не выйдет ничего хорошего».

Страны «Большой семерки» отказались от полной конфискации замороженных российских активов

Как сообщало в начале мая издание Financial Times, страны «Большой семерки» (G7) отказались от полной конфискации замороженных российских активов из-за боязни ответных мер.

Несмотря на то что Украина продолжает настаивать на тотальном захвате российских активов, представители G7 в частном порядке говорят, что этот вопрос больше не обсуждается

Financial Times

На Западе сочли использование прибыли с активов юридически обоснованным и гораздо менее рискованным, чем полная конфискация российских резервов.

По оценке главы Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард, предложение США об использовании замороженных российских активов для выпуска облигаций и направления привлеченных средств на помощь Украине несет юридические риски и может быть расценено как нарушение международного законодательства.

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Россия пригрозила западным странам последствиями в случае конфискации активов

Россия в ответ на изъятие своих активов в США может конфисковать финансовые активы и ценные бумаги иностранных инвесторов. В частности, речь идет об изъятии средств, хранящихся на специальных счетах типа «С».

Экс-советник Пентагона полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор считает, что в случае конфискации замороженных российских активов США ждет жесткий ответ со стороны Москвы.

Американцы должны ожидать, что Москва введет санкции против оставшихся бизнесов в России или конфискует их

Дуглас Макгрегорэкс-советник Пентагона

Как отмечал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что юридическая служба любого банка понимает «катастрофические последствия таких действий по экспроприации активов» и для банка, и для страны, и для европейской экономики.

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      Марина Совина
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