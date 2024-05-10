Украинские энергетики получили грант от ФРГ на восстановление инфраструктуры

«Укрэнерго» получила грант от правительства ФРГ на восстановление инфраструктуры

Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» получила грант от правительства ФРГ на восстановление и защиту инфраструктуры. Об этом говорится в ее Telegram-канале.

Речь идет о суме 45 миллионов евро. Уточняется, что председатель правления компании Владимир Кудрицкий и директор немецкого банка KfW по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Вероника Гарсиа дель Арко вместе с главой представительства KfW на Украине и в Молдавии Лоренцо Гесснером подписали соответствующее соглашение.

Как уточнил глава «Укрэнерго», выделенные средства пойдут на строительство новой высоковольтной линии, которая обеспечит стабильное соединение украинской и европейской энергосистем, а также на восстановление поврежденных объектов в центральных регионах республики и на закупку оборудования.

С февраля 2022 года при поддержке немецкого банка энергетическая компания привлекла более 177 миллионов евро в виде кредитов и грантов на развитие и восстановление энергосетей.

Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко оценил ущерб от российских ударов по энергообъектам страны в миллиард долларов. По словам министра, к осени 2023 года по сравнению с началом спецоперации мощности электрогенерации страны сократились на 18 гигаватт, за весну 2024 года Украина потеряла еще семь гигаватт мощностей.