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15:07, 11 мая 2024Экономика

Динамику арендных ставок в России оценили

«Этажи»: аренда квартир в России за год подорожала на треть
СюжетРынок недвижимости в России

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ставки аренды малогабаритного жилья в России за год выросли в среднем на 32 процента. Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на аналитиков федеральной компании «Этажи».

Заметнее всего цены на съемные «однушки» и студии поднялись в Красноярске — с 2023 года показатель увеличился на 54 процента. В Челябинске аренда подорожала на 48,7 процента. Третью строчку рейтинга заняла Пермь, где расценки выросли на 38,4 процента. Также в десятку лидеров вошли Нижний Новгород (плюс 37,2 процента), Уфа (плюс 35,7 процента), Казань (плюс 32 процента), Ростов-на-Дону (плюс 31,6 процента), Волгоград (плюс 31,4 процента), Омск (плюс 31 процент) и Новосибирск (плюс 26 процентов). В Москве арендные ставки прибавили 22,3 процента, в Северной столице — 30,2 процента. Минимальный рост цен отмечен в Воронеже — там, по подсчетам фирмы, стоимость изменилась только на 15 процентов.

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Стоимость съемного жилья растет из-за узкого ассортимента, объясняют эксперты. «Уже четвертый год рынок аренды жилой недвижимости в России находится в состоянии дефицита бюджетных вариантов квартир, из-за чего средние ставки в крупнейших городах продолжают устанавливать новые рекорды», — рассказал изданию ведущий аналитик компании Александр Иванов. При этом в данный момент ситуацию обостряют заградительные ставки по ипотеке и ужесточение условий по госпрограммам. Кроме того, сейчас наблюдается новая волна ажиотажа вокруг покупки квартир в новостройках.

Ранее специалисты отметили увеличение спроса на съемные элитные коттеджи в Подмосковье. Такими объектами стали интересоваться в 1,5 раза чаще. Половина домов, арендованных за первый квартал 2024 года, находится на Рублевке.

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      Виктория Клабукова
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