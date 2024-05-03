Россияне бросились арендовать коттеджи на Рублевке

NF Group: спрос на аренду элитных домов под Москвой вырос в 1,5 раза

В первом квартале 2024 года россияне бросились снимать элитные коттеджи под Москвой — спрос на аренду высокобюджетных загородных домов вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Такие данные приводят аналитики компании NF Group в своем исследовании, пишет РБК.

Специалисты отметили, что половина арендованных за этот период коттеджей находится на Рублево-Успенском направлении. На втором месте по популярности оказалось Новорижское направление с долей 46 процентов, а еще 4 процента расположены в районе Сколковского шоссе.

В последней локации предлагают самые дорогие варианты для аренды — средняя арендная ставка там достигает 2,2 миллиона рублей в месяц. На Рублевке съемные коттеджи стоят в среднем 1,6 миллиона рублей в месяц, а на Новорижском направлении — 1,1 миллиона рублей.

Повышенный интерес к элитной загородной недвижимости аналитики объясняют увеличением доходов высокооплачиваемых специалистов, а также развитие транспортной сети и инфраструктуры вокруг столицы.

Ранее стало известно, что россияне втрое чаще стали брать ипотеку на строительство частных домов. Такую тенденцию объясняют увеличением числа доступных кредитов, например, программ сельской ипотеки, которая позволяет взять займ по ставке до трех процентов годовых.

