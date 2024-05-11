Геолог раскрыла тайну пейзажа на картине «Мона Лиза»

The Guardian: геолог Пиццоруссо раскрыла тайну пейзажа на картине «Мона Лиза»

Геолог и искусствовед Энн Пиццоруссо заявила, что раскрыла тайну пейзажа. изображенного на картине итальянского художника Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Об этом сообщает The Guardian.

Специалист предположила, что да Винчи написал несколько мест в провинции Лекко на севере Италии. По ее мнению, на картине изображены мост Аццоне Висконти XIV века в Лекко, юго-западные Альпы и озеро Гарлате, которое художник посетил около 500 лет назад.

«Я так рада. Я чувствую, что попала в яблочко», — сказала геолог, добавив, что сходство объектов неоспоримое.

Предыдущее предположение выдвинул в 2023 году итальянский историк Сильвано Винчети. По его мнению, художник изобразил Джоконду на фоне этрусско-римского Ромито ди Латерина возле Ареццо в Тоскане через реку Арно. Ранее высказывались предположения, что за спиной у Моны Лизы изображены другие строения. Уточнялось, что это могут быть Понте Бурианона на севере от Ареццо и Понте Боббио через реку Треббия. Но специалист эти предположения оспорил.