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19:29, 11 мая 2024Бывший СССР

Минобороны Украины заподозрили в плагиате при создании ролика для ВСУ

МО Украины обвинили в плагиате при создании мотивационного ролика для ВСУ

Фото: Thomas Peter / Reuters

Минобороны Украины заподозрили в плагиате при создании мотивационного ролика для Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«Минобороны Украины два дня назад опубликовало мотивационный видеоролик, который оказался точной копией американской рекламы 10-летней давности», — говорится в сообщении.

По их данным, видео почти полностью скопировано из рекламы автомобиля Jeep, которую сняли для чемпионата Super Bowl. Помимо прочего, в ней совпадают титры и идет идентичный видеоряд.

Ранее главу Минобразования Украины Оксена Лисового обвинили в плагиате диссертации. Как сообщалось, части текста в работе министра образования заимствованы из других исследований, а для обхода системы проверки он якобы использовал замену украинских букв на английские. Лисовой стал главой Минобразования Украины 21 марта 2023 года.

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