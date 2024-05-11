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14:46, 11 мая 2024Россия

Российская армия отразила атаку ВСУ у Работино

Группировка ВС РФ «Днепр» отразила атаку у Работино, ВСУ потеряли до 50 человек

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Подразделения российской военной группировки «Днепр» отразили атаку соединения Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Работино, противник потерял до 50 человек личного состава. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Противник потерял до 50 военнослужащих, два автомобиля, боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin и 155-мм гаубицу М777 производства США, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", семь 122-миллиметровых гаубиц Д-30 и самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса "Бук"», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в атаке на российские позиции участвовала штурмовая группа 65-й механизированной бригады ВСУ. Помимо этого, в районах населенных пунктов Вербовое Запорожской области, Золотая Балка и Ивановка Херсонской области нанесено огневое поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 121-й бригады теробороны, 3-й, 15-й бригад Нацгвардии Украины.

Ранее российское военное ведомство сообщило, что в зоне ответственности подразделений Южной группировки войск уничтожены три немецких танка Leopard. «Потери противника составили до 550 военнослужащих, четыре танка, из них три Leopard производства ФРГ, бронетранспортер М113 производства США и шесть автомобилей», — заявили в Минобороны.

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      Марина Совина
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