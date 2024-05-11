Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:40, 11 мая 2024Бывший СССР

Стало известно об уничтожении группы украинских диверсантов

РИА Новости: российские военные уничтожили украинскую ДРГ в Херсонской области

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российские военные уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), которая пыталась высадиться на острове Нестрига в Херсонской области. Об этом со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева сообщает РИА Новости.

«По сообщениям местных жителей, из города Кизомыса вышла группа украинской ДРГ из состава 123 бригады теробороны 188-го батальона в составе семи военных. На лодке переправились на остров Нестрига. Когда украинские военные произвели высадку, начала работать артиллерия, после чего остатки украинского ДРГ начали эвакуацию, где их накрыли [повторно]», — рассказал координатор.

1 мая сообщалось, что российское подразделение под командованием старшины Владимира Бандака обезвредило украинскую диверсионно-разведывательную группу на одном из тактических направлений в Херсонской области. В результате атаки четверых диверсантов удалось ликвидировать, один человек был взят в плен.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      ЕС согласовал проект соглашения о гарантиях безопасности для Украины. Европейские послы создали документ на 11 страниц

      Названы сроки представления вариантов ипотеки для семей с детьми старше 6 лет

      В Киеве объявили воздушную тревогу

      В Белгороде запущена сирена ракетной опасности

      Путин пообещал вернуть мир в Донбасс

      МИД связал остановку работы финских предприятий с русофобской повесткой

      Спутники Starlink столкнулись с повышенной нагрузкой из-за мощной магнитной бури

      В России высказались о проекте гарантий безопасности ЕС для Украины

      Качество высшего образования в России оценили

      Япония уничтожит препараты от COVID-19 на 2 миллиарда долларов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше