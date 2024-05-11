Стало известно об уничтожении группы украинских диверсантов

РИА Новости: российские военные уничтожили украинскую ДРГ в Херсонской области

Российские военные уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), которая пыталась высадиться на острове Нестрига в Херсонской области. Об этом со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева сообщает РИА Новости.

«По сообщениям местных жителей, из города Кизомыса вышла группа украинской ДРГ из состава 123 бригады теробороны 188-го батальона в составе семи военных. На лодке переправились на остров Нестрига. Когда украинские военные произвели высадку, начала работать артиллерия, после чего остатки украинского ДРГ начали эвакуацию, где их накрыли [повторно]», — рассказал координатор.

1 мая сообщалось, что российское подразделение под командованием старшины Владимира Бандака обезвредило украинскую диверсионно-разведывательную группу на одном из тактических направлений в Херсонской области. В результате атаки четверых диверсантов удалось ликвидировать, один человек был взят в плен.