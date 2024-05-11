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20:21, 11 мая 2024Россия

Уроженцев Дагестана наградят за спасение людей из упавшего в реку автобуса

Трех уроженцев Дагестана наградят за спасение людей из упавшего в реку автобуса

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Трех уроженцев Дагестана, которые спасали людей из упавшего в реку в Санкт-Петербурге автобуса, представят к наградам. Об этом сообщается в пресс-релизе Следственного комитета России.

«Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил следователям при расследовании уголовного дела установить всех, кто участвовал в оказании помощи и спасении граждан, для дальнейшего рассмотрения вопроса о награждении их ведомственными наградами», — говорится в сообщении.

10 мая автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста в реку Мойку и утонул после ДТП с автомобилем каршеринга. По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением. Мужчина сумел первым спастись из воды, сейчас он задержан. Возбуждено уголовное дело.

Позднее стала известна причина ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге. К аварии, по словам водителя, привели неисправные тормоза. Как сообщает Следственный комитет, число жертв трагедии увеличилось до семи.

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      Никита Абрамов
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