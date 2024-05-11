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17:14, 11 мая 2024Экономика

В Авдеевке началась подготовка к отопительному сезону

Глава ДНР Пушилин: в Авдеевке начали подготовку к отопительному сезону

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что в Авдеевке уже началась подготовка к отопительному сезону. Его слова приводит РИА Новости.

Пушилин также сообщил, что в городе ведется работа по восстановлению жилых зданий, отметив, что уже готов мастер-план для этих работ. «Там еще опасно, там еще стреляют, но при этом да, там остаются жители, которые не собираются никуда уезжать. Поэтому работа и взаимодействие по обеспечению всем необходимым, конечно же, выстроены», — указал глава ДНР.

Это касается в том числе и восстановления тех зданий, которые признаны пригодными к восстановлению. Подготовка к отопительному сезону уже идет, чтобы власти могли понимать, как Авдеевка пройдет следующую зиму, указал собеседник агентства.

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      Екатерина Подвигина
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