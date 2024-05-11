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16:35, 11 мая 2024Мир

В ООН сообщили о жертвах при наводнении в Афганистане

ВПП ООН: более 300 человек стали жертвами наводнения в Афганистане

Фото: Sayed Hassib / Reuters

Наводнение в афганской провинции Баглан унесло жизни более 300 человек. Об этом в соцсети X сообщает отделение Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Афганистане.

Организация дополняет, что в результате природного катаклизма разрушено более тысячи домов. В апреле в Афганистане начались сезонные дожди. До этого жертвы фиксировали еще в 10 провинциях страны.

«Это одно из многих наводнений за последние несколько недель, вызванных необычно сильными дождями. Сейчас ВПП раздает витаминизированное печенье выжившим», — говорится в посте.

Ранее климатологи раскрыли возможную причину разрушительного наводнения в Дубае и других частях персидского залива. Как утверждают ученые World Weather Attribution (WWA), в Объединенных Арабских Эмиратах за один день выпало на 10-40 процентов осадков больше, чем это могло бы наблюдаться в мире без потепления на 1,2 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. В одном месте выпало около 25 сантиметров осадков, что более чем в два раза превышает среднегодовой показатель.

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      Варвара Кошечкина
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