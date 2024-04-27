Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:35, 27 апреля 2024Наука и техника

Раскрыта причина разрушительного наводнения в Дубае

WWA: вероятность ливней в Дубае увеличилась с изменением климата

Фото: Reuters

Климатологи раскрыли возможную причину разрушительного наводнения в Дубае и других частях персидского залива. Об этом пишет Phys.org.

Как утверждают ученые World Weather Attribution (WWA), в Объединенных Арабских Эмиратах за один день выпало на 10-40 процентов осадков больше, чем это могло бы наблюдаться в мире без потепления на 1,2 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. В одном месте выпало около 25 сантиметров осадков, что более чем в два раза превышает среднегодовой показатель.

В WWA отмечают, что из-за того, что количество осадков различалось в зависимости от региона, а в случае с Дубаем не было достаточно данных для компьютерных симуляций, в отчете не удалось указать, увеличило ли изменение климата вероятность таких ливней.

Однако анализы данных наблюдений за прошлые десятилетия показывают, что увеличение количества осадков связано с изменением климата, и вероятность подобных ливней увеличилась примерно в три раза по сравнению с доиндустриальной эпохой. Исследователи отвергают предположение, что ливни были вызваны засевом облаков, к тому же многие ученые оспаривают эффективность такого метода в целом.

ЖЗЛ
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости

Украинские беспилотники пытались атаковать военный аэродром на Кубани. Ранее стало известно о пожаре на нефтезаводе

В России учительница ударила школьника по голове и попала на видео

Режиссер «Гардемаринов» рассказала о черном списке Рязанова

В одной стране впервые откроют дилерский центр «АвтоВАЗа»

Популярная 58-летняя актриса показала фигуру в откровенном мини-платье

В ЛНР сообщили об атаке украинского дрона на пассажирский автобус

Раскрыты гонорары российских звезд на майские праздники

Трамп пропустил день рождения жены из-за судебного процесса

Директора российского института обвинили в получении взяток от 16 студентов

Раскрыта причина разрушительного наводнения в Дубае

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
Как это работает?
Читайте
Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
Оценивайте
Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
Получайте бонусы
Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
Узнать больше