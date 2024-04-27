Раскрыта причина разрушительного наводнения в Дубае

WWA: вероятность ливней в Дубае увеличилась с изменением климата

Климатологи раскрыли возможную причину разрушительного наводнения в Дубае и других частях персидского залива. Об этом пишет Phys.org.

Как утверждают ученые World Weather Attribution (WWA), в Объединенных Арабских Эмиратах за один день выпало на 10-40 процентов осадков больше, чем это могло бы наблюдаться в мире без потепления на 1,2 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. В одном месте выпало около 25 сантиметров осадков, что более чем в два раза превышает среднегодовой показатель.

В WWA отмечают, что из-за того, что количество осадков различалось в зависимости от региона, а в случае с Дубаем не было достаточно данных для компьютерных симуляций, в отчете не удалось указать, увеличило ли изменение климата вероятность таких ливней.

Однако анализы данных наблюдений за прошлые десятилетия показывают, что увеличение количества осадков связано с изменением климата, и вероятность подобных ливней увеличилась примерно в три раза по сравнению с доиндустриальной эпохой. Исследователи отвергают предположение, что ливни были вызваны засевом облаков, к тому же многие ученые оспаривают эффективность такого метода в целом.