Французский политик Филиппо: помощь Запада вредит Украине

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что помощь Запада Украине идет ей во вред. Об этом он сообщил в эфире радиостанции France Info.

Филиппо заявил о вреде западной помощи Украине и подчеркнул, что подобные действия подталкивают страну к гибели. Он добавил, что конфликт в стране является противостоянием России и НАТО.

«Необходимо защищать позицию мира и переговоров. Совершенно точно не нужно направлять оружие и деньги, которых у нас нет», — призвал политик.