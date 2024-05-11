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23:47, 11 мая 2024Мир

Во Франции заявили о вреде западной помощи Украине

Французский политик Филиппо: помощь Запада вредит Украине
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Charles Platiau / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что помощь Запада Украине идет ей во вред. Об этом он сообщил в эфире радиостанции France Info.

Филиппо заявил о вреде западной помощи Украине и подчеркнул, что подобные действия подталкивают страну к гибели. Он добавил, что конфликт в стране является противостоянием России и НАТО.

«Необходимо защищать позицию мира и переговоров. Совершенно точно не нужно направлять оружие и деньги, которых у нас нет», — призвал политик.

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      Марина Совина
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