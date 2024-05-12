Число погибших после обрушения многоэтажки в Белгороде увеличилось

МЧС: после обрушения подъезда в Белгороде погибли 11 человек, включая двух детей

Чисто погибших после обрушения подъезда многоэтажного дома в Белгороде увеличилось до 11. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что из-под завалов в Белгороде спасатели извлекли еще троих погибших, включая двух детей. «Всего извлечены тела 11 человек», — сообщили в МЧС.

В воскресенье Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате обрушился подъезд жилого дома по улице Щорса. По данным Минобороны России, дом повредили фрагменты одной из ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У». Губернатор региона сообщал о 19 пострадавших, среди которых двое детей.