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18:42, 12 мая 2024Забота о себе

Названы негативные последствия вечернего приема пищи

Врач-невролог Москвичева: ужин должен быть не позднее чем за четыре часа до сна

Фото: Alyson McPhee / Unsplash

Эксперты по питанию назвали негативные последствия вечернего приема пищи. Об этом пишет «Российская газета».

По словам доцента кафедры хирургических болезней медицинского факультета «Университета Синергия», врача-невролога Александры Москвичевой, вечером увеличивается риск, что человек съест больше калорий, чем ему удастся потратить, а лишние углеводы будут конвертироваться в жир и запасаться организмом.

Кроме того, в позднее время из-за биологических ритмов снижаются обменные процессы. Таким образом, желудочно-кишечный тракт может просто не успеть переработать все съеденное, из-за чего утром возникнет чувство дискомфорта и тяжести в животе.

Однако само по себе правило не есть после 18:00 с точки зрения диетологии ничем не подкреплено, и эксперты советуют ужинать не позднее чем за четыре часа до предполагаемого отхода ко сну. В то же время поздний, но небольшой перекус допустим.

Также отмечается, что около 80 процентов людей имеют жалобы на ЖКТ, поэтому им поздний ужин (менее чем за 2-3 часа до отхода ко сну) в принципе противопоказан, поскольку он может усилить изжогу или нарушения микрофлоры кишечника.

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      Александр Еникеев
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