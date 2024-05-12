Росавиация расследует инцидент с пролетевшим над трассой под Москвой самолетом

Росавиация расследует инцидент с самолетом, пролетевшим над трассой под Москвой

Росавиация проведет расследования инцидента с самолетом, который пролетел над трассой в Подмосковье, сообщили в ведомстве.

11 мая двухместный учебно-тренировочный самолет Zlin Z 142 пролетел на предельно малой высоте над федеральной автодорогой М8 «Холмогоры», уточнили в Росавиации.

«Опасное пилотирование могло закончиться негативными последствиями, что неприемлемо», — говорится в сообщении.

В конце апреля автомобиль едва не столкнулся с пассажирским Boeing после его посадки в московском аэропорту Внуково. Уточнялось, что самолет авиакомпании Utair прилетел в Москву из Уфы. Когда воздушное судно выруливало на стоянку после приземления, справа от него появилась машина, которая ехала наперерез. Экипажу пришлось применить экстренное торможение, чтобы избежать аварии. В результате происшествия никто не пострадал.

