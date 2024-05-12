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20:08, 12 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о взрыве в Кривом Роге

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины произошел взрыв

Фото: Yevhen Titov / Reuters

В городе Кривой Рог Днепропетровской области на юго-востоке Украины произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

По данным издания, взрыв был слышен в нескольких районах города. Также в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что в городе Сумы Сумской области также был слышен звук взрыва. Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, в области звучит воздушная тревога.

Утром в воскресенье, 12 марта, воздушную тревогу объявили во всех без исключения регионах.

Днем ранее, 11 мая, власти Сум рассказали о повреждениях инфраструктуры в результате взрыва. Официальный ресурс местных властей сообщил, что в субботу по городу был нанесен ракетный удар.

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      Леонид Немов
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