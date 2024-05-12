Стало известно об отмене выступления Урганта на вечере памяти Окуджавы

Вдова Окуджавы Ольга извинилась за программу концерта без выступления Урганта

Выступление телеведущего и шоумена Ивана Урганта исключили из программы концерта «Заезжий музыкант» в Москве, посвященного 100-летию со дня рождения барда Булата Окуджавы. Об этом написал портал Msk1.ru.

Ургант был указан среди участников концерта, согласно фотографиям афиши и архивированной версии страницы с анонсом, размещенного на сайте концертного зала имени П. И. Чайковского. Однако в актуальной версии публикации имени телеведущего нет.

В начале концерта вдова барда Ольга Окуджава извинилась за изменения в программе и подчеркнула, что они произошли достаточно поздно.