Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
01:24, 12 мая 2024Культура

Стало известно об отмене выступления Урганта на вечере памяти Окуджавы

Вдова Окуджавы Ольга извинилась за программу концерта без выступления Урганта
Иван Ургант

Иван Ургант. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Выступление телеведущего и шоумена Ивана Урганта исключили из программы концерта «Заезжий музыкант» в Москве, посвященного 100-летию со дня рождения барда Булата Окуджавы. Об этом написал портал Msk1.ru.

Ургант был указан среди участников концерта, согласно фотографиям афиши и архивированной версии страницы с анонсом, размещенного на сайте концертного зала имени П. И. Чайковского. Однако в актуальной версии публикации имени телеведущего нет.

В начале концерта вдова барда Ольга Окуджава извинилась за изменения в программе и подчеркнула, что они произошли достаточно поздно.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      На российской военной технике на харьковском направлении заметили новый знак. Почему его сравнили с «руной Гунгнира»?

      Участницу от Израиля освистали в финале «Евровидения-2024»

      Полиция использовала водометы против протестующих в Тель-Авиве

      В России оценили умалчивание о титулах сборной во время показа ЧМ по хоккею

      Захарова назвала «Евровидение» похоронами Европы

      Опасность атаки БПЛА объявили в российском регионе

      В Германии оценили риск высылки для работающих украинцев призывного возраста

      Изучено крупнейшее шаровое скопление

      Алиханов отреагировал на предложение возглавить Минпромторг

      В мае из-под земли впервые за 230 лет выползет триллион насекомых. Чем это обернется для планеты?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше