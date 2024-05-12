В бундестаге предложили уничтожать ракеты России

В бундестаге предложили сбивать российские ракеты на Украине

Несколько немецких парламентариев предложили применять западные зенитные комплексы с территории стран НАТО для противодействия российским ракетам над Украиной. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам депутата от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родериха Кизеветтера, с помощью «трансграничной» противовоздушной обороны страны Европы могут уничтожать российские ракеты над Украиной.

Ранее стало известно о способности российских зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» сбивать ракеты ATACMS. Как следует из публикации Аналитического центра по вопросам воздушно-космической обороны, реализованные технические решения в «Бук-М3» позволяют перехватить любые баллистические ракеты, которыми располагают или могут располагать в будущем украинские войска.