Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:06, 12 мая 2024Мир

В бундестаге предложили уничтожать ракеты России

В бундестаге предложили сбивать российские ракеты на Украине

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Несколько немецких парламентариев предложили применять западные зенитные комплексы с территории стран НАТО для противодействия российским ракетам над Украиной. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам депутата от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родериха Кизеветтера, с помощью «трансграничной» противовоздушной обороны страны Европы могут уничтожать российские ракеты над Украиной.

Ранее стало известно о способности российских зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» сбивать ракеты ATACMS. Как следует из публикации Аналитического центра по вопросам воздушно-космической обороны, реализованные технические решения в «Бук-М3» позволяют перехватить любые баллистические ракеты, которыми располагают или могут располагать в будущем украинские войска.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Победитель «Евровидения-2024» разбил награду, едва ее получив. Чем запомнился финал песенного конкурса?

      В бундестаге предложили уничтожать ракеты России

      В Госдуме оценили последствия отправки французских войск на Украину

      На российском НПЗ после падения БПЛА вспыхнул пожар

      Российская артиллерия сорвала переброску ВСУ возле Белгородской области

      Экипажи Су-34 ударили по опорному пункту и живой силе ВСУ

      В Крыму призвали регионы Украины сформировать новые элиты

      Российские военные уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ

      Опровергнут популярный миф о Бетховене

      Названа дата рассмотрения кандидатур на посты министров и вице-премьеров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше