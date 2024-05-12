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19:10, 12 мая 2024Силовые структуры

В Санкт-Петербурге задержали топ-менеджера «Газпрома»

47News: топ-менеджера «Газпрома» Алексея Бажанова задержали в Петербурге

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали топ-менеджера одной из структур «Газпрома» по подозрению в особо крупном мошенничестве. Об этом пишет портал 47News.

Замгендиректора ООО «Газпром ПХГ» Алексея Бажанова задержали 11 мая на двое суток для избрания меры пресечения. За несколько часов до задержания были проведены обыски, в том числе в квартире Бажанова. Его подозревают в совершении мошенничества в то время, когда он был гендиректором компании «Газпром инвестгазификация».

Сообщается, что «Газпром инвестгазификация» был заказчиком физкультурно-спортивного комплекса с бассейном в Оренбургской области, генподрядчиком выступала ленобластная компания «Техгазмонтаж», с которой в 2018 году был заключен договор. В качестве аванса подрядчик получил 67 миллионов рублей, однако следствие считает, что на работы была потрачена только половина суммы, остальное — похищено.

По уголовному делу, которое было возбуждено еще осенью 2023 года, также арестован советник министра МЧС Станислав Орлов, ранее занимавший должность советника «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург».

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      Александр Еникеев
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