Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:51, 13 мая 2024Бывший СССР

В двух городах Сумской области Украины объявили эвакуацию

Власти Украины сообщили об эвакуации из Белополья и Ворожбы в Сумской области

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти Сумской области начали эвакуацию из городов Белополье и Ворожба из-за обострения ситуации на фронте. Об этом сообщается в Telegram-канале областной военной администрации.

Соответствующее распоряжение подписал глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимир Артюх, говорится в сообщении. «Это не принудительная, а заблаговременная добровольная эвакуация из населенных пунктов, где значительно увеличилось количество обстрелов», — заявил он.

С пятницы, 10 мая, из приграничных населенных пунктов Харьковской области эвакуировали 970 человек. Сообщалось, что из города вывезли всех детей, а основная масса жителей уезжает на личном транспорте. Эвакуация началась на фоне российского наступления, когда 11 мая бойцы группировки Вооруженных сил России «Север» взяли под контроль пять населенных пунктов в Харьковской области. По данным Минобороны РФ, Российская армия заняла Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечья.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В военном суде нашлась запись о задержании главного кадровика Минобороны

      Анонсированы изменения в руководстве Минобороны

      Учительница пустилась в бега после секса с подростком

      Футболист из Украины рассказал о получении российского паспорта

      Стало известно о возможном интересе следствия к главному кадровику Минобороны

      В Киеве внезапно заговорили об успехах российских войск

      Латвийскому телевидению запретили проводить дебаты на русском языке

      На Украине превратили Т-72 в БТР

      Киты-убийцы потопили судно в Гибралтарском проливе

      Стало известно о взрыве в Днепре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше