В двух городах Сумской области Украины объявили эвакуацию

Власти Украины сообщили об эвакуации из Белополья и Ворожбы в Сумской области

Власти Сумской области начали эвакуацию из городов Белополье и Ворожба из-за обострения ситуации на фронте. Об этом сообщается в Telegram-канале областной военной администрации.

Соответствующее распоряжение подписал глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимир Артюх, говорится в сообщении. «Это не принудительная, а заблаговременная добровольная эвакуация из населенных пунктов, где значительно увеличилось количество обстрелов», — заявил он.

С пятницы, 10 мая, из приграничных населенных пунктов Харьковской области эвакуировали 970 человек. Сообщалось, что из города вывезли всех детей, а основная масса жителей уезжает на личном транспорте. Эвакуация началась на фоне российского наступления, когда 11 мая бойцы группировки Вооруженных сил России «Север» взяли под контроль пять населенных пунктов в Харьковской области. По данным Минобороны РФ, Российская армия заняла Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечья.