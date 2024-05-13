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14:07, 13 мая 2024Силовые структуры

Российский депутат рассказал о подрыве своей машины на выезде из зоны СВО

Астраханский депутат Харитонов после взрыва машины заявил о желании купить новую
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: «Газета.Ру»

Депутат астраханской областной думы Денис Харитонов, чья машина взорвалась по дороге из зоны специальной военной операции (СВО), в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что планирует приобрести новый автомобиль.

«Будем планировать, наверное, покупку какого-то транспортного средства для передвижения, других вариантов пока у нас не предвидится. Этот автомобиль был, в принципе, приобретен для того, чтобы работать на СВО, то есть недорогой надежный автомобиль, с которым, если что случится, будет не столь сильно жалко», — прокомментировал Харитонов.

Депутат рассказал, что хлопок произошел под днищем автомобиля на трассе Таганрог — Ростов-на-Дону. Машина вспыхнула, Харитонов покинул транспортное средство и забрал личные вещи, вещи тяжелораненого товарища, а также документы, касающиеся деятельности подразделения, в котором он служит.

Харитонов сообщил о подрыве своего автомобиля в социальных сетях ранее 13 мая. В настоящее время особый отдел бригады проводит следственные действия.

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